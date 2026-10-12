Сергій "Флеш" застеріг від передчасних висновків щодо вибухів балістики без тривоги та даних розвідки США

Військовий зв'язківець та експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій "Флеш") на тлі обговорень у ЗМІ щодо ризиків призупинення надання американських розвідданих заявив, що не вірить у сценарій припинення передачі попереджень про пуски балістики з боку США, а також закликав не робити поспішних висновків щодо вибухів у столиці без сигналу тривоги.

"США надають нам найрізноманітнішу розвідувальну інформацію. І, як зараз пишуть у ЗМІ, існує ризик, що передача інформації буде припинена. Однією зі складових цієї інформації є повідомлення про запуски (підготовку до запуску) балістичних ракет. Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб люди мали час сховатися в укриття. Можете називати мене оптимістом, але я не вірю (не хочу вірити), що США залишать нас без цієї інформації. Адже йдеться про виживання мирних людей", – написав він у понеділок увечері.

Цього ж вечора у Києві пролунали вибухи балістичних ракет до ввімкнення сигналу повітряної тривоги, що викликало хвилю занепокоєння щодо оперативності виявлення пусків ворожого озброєння та роботи систем раннього сповіщення.

Коментуючи реакцію суспільства на ситуацію, експерт у коментарях до свого допису зазначив, що це не обов'язково пов'язано із зупинкою обміну даними.

"Це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", – наголосив Бескрестнов у відповіді користувачам.

Джерела:

https://www.facebook.com/share/p/19thCQ6ymQ/

https://www.facebook.com/share/p/19pQyvfoyG/