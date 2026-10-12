У Харкові внаслідок удару "бандеролями"виникла пожежа, пошкоджено понад шість будинків, двоє постраждалих – мер

Унаслідок ворожої атаки крилатими ракетами "Бандероль" по приватному сектору Харкова в понеділок увечері спалахнула пожежа, пошкоджено понад шість будинків, двоє людей дістали гострої реакції на стрес, повідомив міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі.

"На місці одного з прильотів – влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі. Внаслідок влучання "бандеролі" виникла пожежа, пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше ввечері 12 жовтня війська РФ завдали удару безпілотниками по Холодногірському району міста.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4769