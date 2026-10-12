Окупаційні війська завдали удару БпЛа по Харкову – Терехов

Війська РФ завдали удару безпілотниками по Холодногірському району міста Харкова, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі.
Війська РФ завдали удару безпілотниками по Холодногірському району міста Харкова, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі.
Двоє людей загинули, семеро постраждали внаслідок російського удару по 25-поверховому житловому будинку в Києві в понеділок ввечері, повідомляється в…
Одна людина загинула, 11 постраждали внаслідок російських ударів по Києву в понеділок, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Уже 11 п…
Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…
Масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) дозволяють утримувати темпи зростання світової економіки на рівні близько 3%, заявила д…
Президента України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей в США. "Станом на зараз не фіксується виконання Росіє…
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений раніше в понеділок Верховної Радою в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів Укра…