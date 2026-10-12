Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупаційні війська завдали удару БпЛа по Харкову – Терехов

1 хв читати
Додати як джерело
Окупаційні війська завдали удару БпЛа по Харкову – Терехов
Фото: Interfax-Ukraine / Marianna Zhogan

Війська РФ завдали удару безпілотниками по Холодногірському району міста Харкова, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі.

 

#харків #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…

Читати