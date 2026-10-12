У 8-му корпусі ДШВ спростували інформацію про просування військ РФ біля Садків на Сумщині

Оприлюднена аналітичним ресурсом DeepState інформація про нібито просування російських підрозділів у районі населеного пункту Садки Сумського району не відповідає дійсності, заявляє відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України у фейсбуці.

"Інформація ресурсу DeepState про просування російських підрозділів у районі населеного пункту Садки Сумського району не відповідає дійсності. Садки та прилеглі позиції контролюють Сили оборони України. Ситуація там стабільна", – йдеться в повідомленні пресслужби військового з'єднання у фейсбуці в понеділок.

У командуванні зазначили, що подібні публікації неперевірених даних вводять громадськість в оману, і закликали аналітиків перед внесенням змін на мапу бойових дій звертатися за верифікацією безпосередньо до офіційних підрозділів комунікації українських військових.