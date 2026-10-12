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ЄС офіційно анонсував проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС 13 жовтня

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ЄС офіційно анонсував проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС 13 жовтня

Європейський союз офіційно анонсував проведення четвертої конференції щодо вступу України в Європейський союз, так звану міжурядову конференцію, у вівторок.

Відповідний анонс розповсюдила у понеділок пресслужба Ради ЄС.

"Четверте засідання конференції щодо вступу України до ЄС відбудеться в Люксембурзі 13 жовтня 2026 року. На цьому засіданні буде розпочато переговори щодо кластерів 2 ("Внутрішній ринок") та 3 ("Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання")", – йдеться в повідомленні.

Засідання розпочнеться о 18.30 (19.30 по Києву), пресконференція запланована на 19.30 (20.30 по Києву).

Від України буде віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

Перша міжурядова конференція пройшла 25 червня 2025 року і була присвячена відкриттю переговорів. Друга відбулася 15 червня цього року, на якій було відкрито перший кластер – Основи, і третя конференція пройшла 14 липня, під час якої було відкрито шостий кластер – зовнішня політика.

Автор

Кореспондент · Міжнародні новини
#міжурядова #анонс #єс #конференція
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