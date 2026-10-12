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На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів загинула людина, шестеро постраждали – ДСНС

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На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів загинула людина, шестеро постраждали – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупаційні війська протягом дня здійснили понад 40 атак по п'яти районах Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

"У Дніпрі загинув 59-річний чоловік, ще троє людей постраждали. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкти інфраструктури. У Павлограді постраждали ще троє людей. Пошкоджено СТО, горіли автомобілі", – ідеться в повідомленні відомства в четвер увечері.

Крім того, за даними рятувальників, у Дніпровському, Нікопольському, Кам'янському та Криворізькому районах зафіксовано пошкодження житлових будинків, підприємств, торговельних закладів та інфраструктурних об'єктів.

 

#дніпропетровщина #постраждалі #обстріл
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