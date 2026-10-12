В Києві вже 2 загиблих від удару дрона по 25-поверхівці – прокуратура

Двоє людей загинули, семеро постраждали внаслідок російського удару по 25-поверховому житловому будинку в Києві в понеділок ввечері, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської прокуратури.

"Станом на 21 годину вечора відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали щонайменше 7 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих – 17- річна дівчина. Такі наслідки падіння БпЛА у дворі 25-поверхового будинку у Дарницькому районі Києва", – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, квартири на 4 та 5-му поверхах будинку були охоплені вогнем. Також внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та два мотоцикли.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування воєнного злочину, вчиненого військовими рф (ч.2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

Як повідомлялося, в понеділок увечері російські окупанти завдали дронового удару по 25-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі на рівні 12-16 поверхів. Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв про одну загиблу та 11 постраждалих внаслідок російських ударів по місту.