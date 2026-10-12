У Києві є загиблий внаслідок російських атак, постраждалих вже 11 – мер

Одна людина загинула, 11 постраждали внаслідок російських ударів по Києву в понеділок, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", – написав Кличко в Телеграм.
Далі буде
Одна людина загинула, 11 постраждали внаслідок російських ударів по Києву в понеділок, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", – написав Кличко в Телеграм.
Далі буде
Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…
Масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) дозволяють утримувати темпи зростання світової економіки на рівні близько 3%, заявила д…
Президента України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей в США. "Станом на зараз не фіксується виконання Росіє…
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений раніше в понеділок Верховної Радою в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів Укра…
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України т…
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, та наголосив, що у…