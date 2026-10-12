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У Києві є загиблий внаслідок російських атак, постраждалих вже 11 – мер

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У Києві є загиблий внаслідок російських атак, постраждалих вже 11 – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Одна людина загинула, 11 постраждали внаслідок російських ударів по Києву в понеділок, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", – написав Кличко в Телеграм.

Далі буде

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Редактор · Політичні новини
#київ #жертви #обстріл
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