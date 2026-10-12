Зеленський: тільки в районі Добропілля ворог втрачає близько 200 осіб на день вбитими

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

"Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, Сили оборони зупиняють всі спроби ворога пройти вперед і інфільтруватися.

"Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість – вісім разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів", – зауважив глава держави.

Він подякував усім підрозділам і бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21338