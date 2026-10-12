"Укренерго" дещо посилила обмеження енергопостачання на вівторок

НЕК "Укренерго" застосовуватиме у вівторок у частині регіонів України обмеження електропостачання для промисловості й населення з 06:00 до кінця доби.

"Завтра, 13 жовтня вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм у понеділок.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, наголосила компанія.

Як повідомлялося, в понеділок обмеження були анонсовані в такий же час, але на 0,5-1,5 черги.

За інформацією операторів системи розподілу, графіки відключень е/е застосовуються в Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, а також в Києві та Київській області. 2 черги відключень – це в середньому 8 годин на добу без світла для кожного абонента, 1,5 черги – 6 годин. Графіки почали діяти з 6 жовтня після масованого обстрілу РФ.