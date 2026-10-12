Росія обстріляла виробничий комплекс Roshen у Вінниці

Виробничий комплекс Roshen у Вінниці у понеділок зазнав російського удару, завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників, йдеться у повідомленні кондитерської корпорації на її сайті.

"На тлі атаки російська пропаганда поширює неправдиві твердження про нібито "виробництво дронів" на підприємствах корпорації. Roshen офіційно спростовує цю інформацію", – зазначається у релізі.

Roshen наголошує, що його підприємства виготовляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення.

"Поширення неправдивої інформації не змінює цивільного призначення підприємств Roshen і не може слугувати виправданням ударів по них. Корпорація наголошує на необхідності розслідування атаки та належної правової оцінки дій відповідальних за неї", – йдеться у інформації.

Як повідомлялося, наприкінці серпні російські ударні безпілотники влучили в логістичний центр Roshen у Києві, а в липні ворог зруйнував колишній столичний офіс корпорації,

Українська корпорація Roshen, за даними аналітичної компанії Global Growth Insights, за результатами 2025 року увійшла до переліку 20 найбільших кондитерських компаній світу, посівши 13-те місце. Згідно з оприлюдненими даними, річний дохід Roshen сягнув $1,5 млрд із показником середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 4%.

ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", яке входить до складу Roshen, у першому півріччі 2026 року отримало 76,17 млн грн чистого прибутку проти 72,26 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого року. ЇЇ виручка зросла на 38,9% – до 1 млрд 933,75 млн грн.