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"Нафтогаз" повністю відновив газопостачання в Прилуках після удару РФ 7 жовтня

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"Нафтогаз" повністю відновив газопостачання в Прилуках після удару РФ 7 жовтня

Група "Нафтогаз" повністю відновила газопостачання в Прилуках (Чернігівська обл.) після російської атаки 7 жовтня, повідомила компанія.

"Фахівці ліквідувати пошкодження, перевірили газопроводи та обладнання, поетапно повернули газ для всіх 18 тисяч домівок", – йдеться в повідомленні Групи у Facebook у понеділок.

"45 аварійних бригад працювали над тим, щоб якомога швидше відновити газопостачання для всіх споживачів. Дякую фахівцям "Газмереж" за професійну роботу та відповідальність", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Як повідомлялося, уночі 12 жовтня РФ завдала удару по газовидобувних об'єктах групи "Нафтогаз" у Харківській області (Укргазвидобування), внаслідок чого виникла пожежа та пошкоджено обладнання, однак люди не постраждали.

7 жовтня унаслідок нічної атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску, понад 18 тис. жителів тимчасово залишилися без газу, в зруйнованому ракетою будинку загинули працівниця та працівник групи "Нафтогаз". 

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Енергетика
#прилуки #нафтогаз
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