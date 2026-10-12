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Мер повідомляє про чотирьох постраждалих у Києві після влучання БпЛА в 25-поверхівку, КМВА – про одну загиблу

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у понеділок увечері було влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів, попередньо четверо постраждалих.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки в дворі будинку", – написав мер у телеграм.

"У Дарницькому районі, де БпЛА влучив в багатоповерхівку, попередньо четверо постраждалих. Медики іх оглядають", – додав він згодом .

В той же час , Київська міська військова адміністрація повідомила у телеграм: "На жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка".

 

 

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Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #будинок #влучання
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