Мер повідомляє про чотирьох постраждалих у Києві після влучання БпЛА в 25-поверхівку, КМВА – про одну загиблу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у понеділок увечері було влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів, попередньо четверо постраждалих.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки в дворі будинку", – написав мер у телеграм.

"У Дарницькому районі, де БпЛА влучив в багатоповерхівку, попередньо четверо постраждалих. Медики іх оглядають", – додав він згодом .

В той же час , Київська міська військова адміністрація повідомила у телеграм: "На жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка".