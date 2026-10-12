Ситуації мертвого міста в Києві не буде – директор ЦДЕ

Ситуації мертвого й замерзлого міста в Києві цілком вдасться уникнути, оскільки енергетики готувалися до будь-яких сценаріїв, про що свідчить швидкість відновлення енергопостачання після ударів РФ, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Зараз це сценарій, який реалізовується РФ. Це не жах, ситуація під контролем. Що відбувається – зрозуміло. Як поправити – зрозуміло. І це буде повторюватися, допоки будуть наноситися масовані ракетно-дронові удари (…). Якби не здатність швидко відновлювати, то у нас була б тривала перспектива поганих днів (…). Не буде ситуації мертвого міста", – сказав Харченко під час подкасту "Це база" в Youtube.

За його словами, після кожного удару РФ у столиці будуть складні періоди, коли у морозні дні електрика буде по 6-8 годин на добу.

Втім Харченко висловив переконання, що "гірше, ніж на 6-8 годин з електрикою, Київ вибити не вдасться".

Енергопостачання столиці, яка через балістичні удари втратила у січні три основних джерела – ТЕЦ, буде забезпечуватися із зовнішніх джерел завдяки тим лініям електропередачі, вивести з ладу які росіяни з певних причин не можуть, а також за рахунок нової генерації, пояснив експерт.

"Приблизно 250 МВт (нових – ЕР) буде працювати, цього не вистачить на домогосподарства, вони будуть після тепла, води й каналізації. Але в колапс я не вірю, я бачу, скільки і чого зроблено", – зауважив Харченко.

"Проблема з каналізацією на 3-4 години – це не проблема", – додав він.

Харченко зазначив, що за відсутності обстрілів вже приблизно за півтора тижні у Києві можуть бути скасовані обмеження.

За його словами, м'який, але реалістичний сценарій для Києва в умовах обстрілів РФ передбачає періодичні аварійні відключення електрики раз на 2-3 тижні плюс планові обмеження між ними по 4-6 годин на добу.

Жорсткий сценарій – до 18 годин без електрики в планових графіках і часом відсутність води.

"Думаю, до серйозної відсутності опалення ми не дійдемо, хоча можливо й таке, але не для всього міста й ненадовго. Буде і відновлення, і мобільні котельні та генератори", – висловив думку директор ЦДЕ.

При цьому він зауважив, що серед інших міст, які постійно обстрілюють росіяни, в зоні ризику на зиму Одеса, оскільки вона не має власної генерації, але в ній мешкає велика кількість людей, а також Кривий Ріг та Дніпро, де генерація є, але вона під загрозою втрати через обстріли. Щодо Чернігова та Сум, то Харченко пояснив, що споживання в цих містах значно менше, але вони ще більш вразливі до обстрілів. На його думку, зокрема, у Запоріжжі ситуація краща, бо там є велика ГЕС і немає великої концентрації теплових джерел. Стосовно Харкова, Харченко зазначив, що "там багато зроблено".