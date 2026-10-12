Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз.

"Чорногорський понеділок буде продовжено ще одним супервівторком для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС погодилися на: відкриття кластерів 2 і 3 для України та Молдови; закриття 3 глав для Чорногорії (17, 18, 19); закриття глави 20 для Албанії", – написав Бірн в соцмережі Х у понеділок ввечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в понеділок ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України" (законопроєкт №16119), який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини. Президент України Володимир Зеленський підписав його в той же день.

Ще перед голосуванням міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила сподівання на ухвалення закону, що, за її словами, дозволить на міжурядовій конференції, яка запланована на 13 жовтня, відкрити для України в рамках переговорів про вступ до Європейського союзу наступні кластери.

Після голосування вона подякувала "українським партнерам" за це голосування, назвавши його "важливим кроком" і зазначила, що це "позитивний результат місяців спільної роботи та конструктивного діалогу".

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас також привітала ухвалення Верховною Радою його закону. "Я також дуже рада, що сьогодні Україна ухвалила необхідні закони для відкриття завтра двох кластерів у межах переговорів про вступ. Майбутнє України в ЄС; від держав-членів ми також почули, що завтра все має пройти без перешкод", – сказала вона у понеділок.