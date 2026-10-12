Кабмін вніс до Ради законопроєкт, що дозволить військовим ставати на квартирний облік за місцем служби

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем служби.

"Зараз військові не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість не має. Через це військовослужбовці не можуть стати на квартирний облік. Законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задеклароване їхнє місце проживання", – написав Корецький в Телеграм у понеділок.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт про внесення зміни до ст.12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" було зареєстровано під №16135 9 жовтня, а 12 жовтня його було надано для ознайомлення профільним комітетом парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ініціатором законопроєкту зазначений сам Корецький.

Ним пропонується доповнити відповідний закон новим пунктом такого змісту: "Військовослужбовці (крім тих, які проходять військову службу в Службі безпеки України) та члени їх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, беруться на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині (закладі, підрозділі, органі, з'єднанні, установі) за місцем проходження військової служби незалежно від адреси зареєстрованого або задекларованого місця проживання військовослужбовців та членів їх сімей".

В пояснювальній записці стверджується, що внесення запропонованих змін надасть військовослужбовцям та членам їх сімей можливість "безперешкодно стати на квартирний облік, що забезпечить умови для ефективної реалізації їх права на забезпечення житлом". "Зважаючи на специфіку проходження військової служби, місцем проходження військової служби, як правило, не є населений пункт, в якому військовослужбовець проживав і був зареєстрований за місцем проживання до вступу на військову службу. З огляду на зазначене, законодавчо закріплене право щодо зарахування на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов у військовій частині (підрозділі, закладі, установі, органі, з'єднанні, базі) за місцем проходження військової служби є важливою гарантією реалізації військовослужбовцем житлових прав, оскільки надає можливість отримати відомче житло саме у тому населеному пункті, де військовослужбовець проходить військову службу та бути зарахованим на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов", – йдеться в документі.

Стверджується, що реалізація проєкту закону не потребує фінансових та інших витрат із Державного бюджету України, а також не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад.