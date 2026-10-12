Інвестиції в ШІ підтримують зростання світового ВВП на рівні близько 3% – голова МВФ

Масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) дозволяють утримувати темпи зростання світової економіки на рівні близько 3%, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва у понеділок.

"Вони приносять суттєві вигоди багатьом азійським країнам – постачальникам обладнання, наприклад, Таїланду", – сказала вона під час сесії "Small AI, real jobs", що відбулася в рамках щорічного засідання Світового банку та МВФ у Бангкоку.

За її словами, бум інвестицій у сфері ШІ став "шоком попиту та інвестиційним шоком", здатним прискорити зростання економік розвинених країн Азії на 0,5-1 в.п, а економік країн, що розвиваються, у цьому регіоні – на 0,2-0,8 в.п.

"Саме цей перехід на вищі оберти дозволяє світовій економіці зростати темпами близько 3%, попри стримувальний вплив шоку через перебої в постачанні енергоносіїв", – сказала Георгієва.

Минулого тижня під час виступу в Сінгапурі директорка-розпорядниця МВФ назвала головними викликами для світової економіки, які обговорюватимуть на щорічних зборах, стабільно високі ціни на енергоносії, рекордні державні борги, а також ризики, пов'язані з бумом інвестицій у штучний інтелект. За її словами, глобальна економіка перебуває під впливом двох протилежних сил – це шок в енергетичному секторі, спричинений скороченням пропозиції, та різке зростання попиту в економіці, пов'язане з розвитком штучного інтелекту.