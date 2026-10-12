Факсимільне видання "Букваря" Івана Федоровича 1574 р. отримають усі школи Києва

Усі школи Києва отримають факсимільне видання "Букваря" Івана Федоровича 1574 року, що точно відтворює історичну книгу – від дерев'яної оправи до рукописних записів, повідомила пресслужба Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як повідомляється на сайті КМДА у понеділок, у пресцентрі презентували факсимільне видання "Букваря" Івана Федоровича. У презентації взяли участь керівник і меценат проєкту Ігор Жук і генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Ініціативу реалізують у межах видавничо-просвітницького проєкту "Повертаємо в Україну культурну спадщину". Факсимільні примірники передадуть усім школам столиці.

"Буквар" Івана Федоровича – одна з найвизначніших пам'яток історії української освіти та книгодрукування. Книгу видали у Львові в 1574 році. До наших днів зберігся лише один оригінальний примірник, який нині перебуває в колекції Гарвардського університету.

Факсимільне видання максимально точно відтворює історичну книгу – від дерев'яної оправи до рукописних записів. Завдяки цьому учні та педагоги зможуть ознайомитися з пам'яткою та дізнатися більше про витоки української освітньої традиції.

"Минулого року це видання отримали всі школи Шевченківського району Києва. Віднині учні всіх шкіл міста зможуть ознайомитися з нашою культурною спадщиною. Передача факсимільних примірників – це не лише поповнення шкільних бібліотек, а й можливість для дітей відчути зв'язок із поколіннями українців, які розвивали освіту, книгодрукування та національну культуру. Знайомство з такими виданнями допомагає краще зрозуміти історію України, усвідомити цінність власної ідентичності та її роль у становленні української державності", – прокоментувала директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

У перспективі проєкт планують поширити на загальноукраїнському рівні.