Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти обстріляли Київську область, одна людина загинула, дві постраждалі – обладміністрація

1 хв читати
Додати як джерело

Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ударів російських окупантів по двох районах Київській області в понеділок, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Фастівському районі одна людина загинула. Ще одна – отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Також у Бучанському районі постраждав чоловік. Він отримав вибухову травму, підозру на контузію. Його також госпіталізовано", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, спеціальні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів і ліквідовувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3025

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київська #жертви #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Країни ЄС погодили відкриття 2-го та 3-го переговорних кластерів для України та Молдови – міністр Бірн

Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу ві…

Читати