Окупанти обстріляли Київську область, одна людина загинула, дві постраждалі – обладміністрація

Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ударів російських окупантів по двох районах Київській області в понеділок, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Фастівському районі одна людина загинула. Ще одна – отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Також у Бучанському районі постраждав чоловік. Він отримав вибухову травму, підозру на контузію. Його також госпіталізовано", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, спеціальні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів і ліквідовувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3025