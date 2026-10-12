Українські The Fourth Law та Odd Systems підписали меморандум з американською PDW щодо оцінки інтеграції камер "Курбас" у безпілотники та можливості їх виробництва у США

Українські компанії The Fourth Law та Odd Systems оголосили підписання меморандуму про взаєморозуміння з американською оборонною технологічною компанією Performance Drone Works (PDW) в межах чого передбачатиметься оцінка інтеграції камер "Курбас" у безпілотники PDW з подальшою можливістю локалізації виробництва у США.

"Україна демонструє, наскільки швидко можуть еволюціонувати технології, коли інженери та оператори тісно співпрацюють. Ми прагнемо поєднати перевірену технологію з інженерними та виробничими потужностями США, необхідними для її масштабного впровадження", – цитуються у релізі слова генерального директора PDW Джеймса Слайдера.

У спільному релізі The Fourth Law та Odd Systems уточняється, що відповідний документ про співпрацю було підписано на щорічній виставці AUSA у Вашингтоні.

Передбачається, що в межах угоди компанії планують оцінити інтеграцію камер, які розробляє Odd Systems, технічні характеристики та вимоги для подальшого виробництва в США. Зокрема мова мова йде про те, що PDW стане партнером із виробництва та індустріалізації для The Fourth Law та Odd Systems на території США.

Серед іншого, компанії також мають намір заснувати виготовлення тепловізійних сенсорів у США в межах новоствореної ініціативи Project Foundation, яку очолив Ігор Наконечний.

"Камери Курбас були створені та випробувані на передовій. Разом із PDW ми можемо принести цю технологію на американські платформи, а через Project Foundation – побудувати ланцюг постачання тепловізійних сенсорів безпосередньо на території США", – зауважив у релізі генеральний директор The Fourth Law та співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк.

У релізі також уточнюється, що компанія PDW розбудовує потужності для інтеграції обраних технологій партнерів і виробництва компонентів для своїх платформ, а з часом також для всієї індустрії безпілотних систем США та союзників.

Performance Drone Works є американською оборонною технологічною компанією, що спеціалізується на розробці багатоцільових повітряних роботизованих систем, а також програмному забезпечені, засобах зв'язку, системах навчання та виробничих потужностях. Штаб-квартира компанії розташована в Гантсвіллі, штат Алабама.

Українські компанії The Fourth Law та Odd Systems засновано в Києві у 2023 році підприємцем Ярославом Ажнюком. Вони здійснюють свою діяльність як в Україні, так і в інших країнах Європи та в США.

The Fourth Law спеціалізується на розробці масштабованої автономності для роботизованих систем із першочерговим фокусом на оборонній сфері.

Своєю чергою Odd Systems розробляє та виготовляє тепловізійні та денні камери для дронів та інших роботизованих систем.

Як повідомлялось на минулому тижні, The Fourth Law та Odd Systems повідомили про запуск спільного проєкту Project Foundation, що передбачатиме виробництво неохолоджуваних тепловізійних сенсорів у Європі та США.