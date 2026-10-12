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Зеленський: Зараз не фіксується виконання Росією умов енергетичного перемир'я

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Зеленський: Зараз не фіксується виконання Росією умов енергетичного перемир'я
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президента України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей в США.

"Станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, Росія цілий день продовжує застосовувати "шахеди" та наносити авіаудари.

"Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву Президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир. Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж таки спрацювала. Потрібен тиск на Росію", – наголосив він.

Президент додав, що українська сторона продовжує говорити з американською стороною на всіх рівнях.

Під час наради були визначені подальші кроки і дипломатичні рамки.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #переговори #зеленський
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