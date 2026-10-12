Україна планує перетворити "Укроборонпром" в холдингову компанію – Шмигаль

Україна планує створити на базі АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП), яка входить у перелік 50 найбільших оборонних компаній світу, холдингову компанію з об'єднанням у ній інших оборонних активів держави, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Зокрема, маємо намір перетворити УОП на холдингову компанію, що покращить ефективність виробництва. А також побудувати ефективну систему управління й об'єднати інші державні оборонні активи в єдиний холдинг", – йдеться в повідомленні Шмигаля в Телеграм за результатами зустрічі з наглядовою радою УОП та т.в.о. генерального директора Іваном Гаврилюком.

Шмигаль зазначив, що УОП – це унікальна компанія, яка входить у топ-50 найбільших оборонних компаній світу. За його словами, зараз перед нею стоять чіткі цілі – забезпечувати фронт зброєю та водночас розвивати новітні технології, аби залишатися конкурентоспроможними та зберігати провідні позиції.

Як наголосив перший віцепрем'єр-міністр енергетики, перед УОП також стоять два управлінських завдання: завершення конкурсу на призначення нового керівника та формування повноцінного правління й оновлення структури.