Зеленський провів нараду щодо ключових позицій перед важливим перемовинами з ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових позицій і фінансових потреб України напередодні важливих переговорів із Європейським Союзом.

"Готуємось до важливих перемовин із Євросоюзом. Детально обговорили ключові позиції, ключові фінансові потреби. Наша робота з Єврокомісією та лідерами Європи завжди максимально конструктивна. Україна вдячна за підтримку, і ми працюємо, щоб на цей і наступний роки забезпечити необхідні фінанси для нашої держави, нашої стійкості", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу на зв'язку з європейськими партнерами.

"Потрібне чітке спільне бачення і конкретні результати. Відповідальність персональна", – наголосив він.