У Кропивницькому чоловік кинув у поліцейських гранати і почав стріляти

Озброєний чоловік ввечері 12 жовтня у центрі Кропивницького влаштував стрілянину та серію вибухів, повідомила поліція Кіровоградської області.

"Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні поліції на сайті у понеділок.

Повідомляється, що наразі поліція вживає невідкладних заходів для затримання правопорушника. Введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", до якої залучені всі необхідні підрозділи.

За даними місцевих пабліків, пролунало кілька вибухів, ймовірно від гранат. Подія сталася в районі вулиці Архангельської близько 18:00. На місце події оперативно прибули щонайменше чотири екіпажі поліції. Правоохоронці оточили територію та розпочали спецоперацію із затримання озброєного зловмисника.