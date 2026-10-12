У Дніпрі є загиблий внаслідок російського обстрілу, кількість травмованих не змінилась – обладміністрація

Житель міста Дніпро загинув внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у понеділок, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"У Дніпрі понівечені багатоповерхівки, заклад освіти, адмінбудівлі, інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік. Ще троє людей поранені", – написав Ганжа в Телеграм у понеділок.

Також він повідомив про пошкодження внаслідок обстрілів торговельного центру та інфраструктури в Дніпровському районі, ринку, готелю та адміністративної будівлі у Нікопольському, інфраструктури, підприємства та приватного будинку в Криворізькому та пожежі в Кам'янському районі Дніпропетровської області. У Павлограді, за словами очільника обладміністрації, троє людей госпіталізовані.

Раніше Ганжа повідомляв лише про трьох постраждалих внаслідок обстрілів в Дніпрі та трьох у Павлограді, один з них, 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані. Про загиблих інформації не було.