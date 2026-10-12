Каллас: продовжується робота над обмеженням віз для росіян та недопущенням їх повернення до міжнародних змагань

Європейський союз продовжує роботу над тим, щоб обмежити видачу віз для росіян та не допускати їх повернення як до міжнародних змагань, так і до культурних заходів.

Про це у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомила Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"Щоб зменшити безпекові ризики всередині наших кордонів, ми обговорювали питання, пов'язані з гібридними атаками, обмеженням пересування російських дипломатів, скороченням кількості туристичних віз для громадян РФ, а також наголошували на важливості швидкого запровадження заборони на в'їзд для колишніх російських комбатантів", – пояснила вона.

Високий представник повідомила, що з метою налагодження спільної реакції на гібридні атаки було запропоновано запровадити "надзвичайний безпековий протокол у межах нашої європейської стратегії безпеки". "Це має супроводжуватися набором інструментів реагування, готових до негайного застосування", – пояснила Каллас.

Крім того, за її словами, міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорювали питання недопущення повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. "Подібна ситуація спостерігається і в культурній сфері. Спорт і культура не повинні ставати інструментами для відбілювання російської агресії. За підсумками сьогоднішнього обговорення мої служби спільно з Єврокомісією підготують пропозиції щодо підтримання ізоляції Росії у світовому спорті. Це може відбуватися паралельно із запровадженням додаткових санкцій проти тих, хто знищує українську культурну спадщину", – наголосила Високий представник.

Також міністри підіймали питання використання заморожених російських активів.