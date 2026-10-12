Глави МЗС України та Нідерландів обговорили наступні кроки для посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, говорили, зокрема, про посилення тиску на РФ та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Нідерландів та наступні кроки для посилення тиску на агресора. Андрій Сибіга висловив особливу вдячність Нідерландам за підтримку спроможностей України щодо перехоплення російських реактивних дронів", – йдеться у повідомленні МЗС України у Телеграмі у понеділок.

"Притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України залишається нашим спільним пріоритетом. Подякував Нідерландам за лідерство у просуванні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", – наводить слова Сибіги пресслужба міністерства.

"Ми дуже цінуємо наше партнерство. Я вдячний Тому за його особисту залученість", – наголосив Сибіга.