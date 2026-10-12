Окупанти завдали удару по Глухову, двоє людей постраждали – ДСНС

Двоє мешканців Глухова Сумської області отримали травми внаслідок російського удару по місту в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Російські війська завдали ударів по місту Глухів, попередньо травмовані 2 людей. Рятувальники працювали одночасно на двох локаціях. Пошкоджені приватні домоволодіння та нежитлове приміщення. Виникли пожежі та існувала загроза подальшого поширення вогню", – йдеться в повідомленні.

Глухів лежить приблизно у 10 км від державного кордону з РФ, який водночас залишається лінією зіткнення.