Зеленський: минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об'єктів на території РФ після заяви Трампа, але ворог робив навпаки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що минулої ночі, після заяви президента США Дональда Трампа про начебто енергетичне перемир'я з Росією, Сили оборони України не завдали жодного удару по енергетичних об'єктах Росії, вона ж навпаки – била по українських АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах.

"Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об'єктів на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир'я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах", – сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Думаю, це була відповідь Путіна президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир'я. Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію", – наголосив Зеленський.

"Якщо Росія не атакуватиме нашу енергетику, ми не атакуватимемо їхню енергетику", – зазначив президент, зазначивши, що енергетичне перемир'я передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох боків..

За його словами, Україна підтримує енергетичне перемир'я, однак після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі немає підстав вважати, що РФ готова його дотримуватися.

Зеленський також закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну.