Міноборони України: серед уражених у вересні об'єктів РФ 12 великих НПЗ; 2 підприємства нафтохіму та 5 підприємств ВПК

Міністерство оборони підбило підсумки вересня щодо уражень об'єктів, які забезпечують російську армію пальним, озброєнням, компонентами для ракет і безпілотних систем, серед них 12 великих НПЗ; 2 підприємства нафтохіму та 5 підприємств ВПК .

"Сили оборони продовжують уражати об'єкти, які забезпечують російську армію пальним, озброєнням, компонентами для ракет і безпілотних систем. Серед цілей у вересні: 12 великих НПЗ; 2 підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості; 5 підприємств ВПК; військово-морська база та об'єкти флоту; військовий аеродром та авіаційна техніка", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що на базі "Новоросійськ" уражено щонайменше три кораблі противника. На аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" – два Ан-26, Ан-12 та три гелікоптери. Також під ударами були місця зберігання й запуску ударних БпЛА, портова, паливна та логістична інфраструктура.

Найвіддаленішою ціллю за місяць став НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований на відстані близько 1 500 км від кордону України.