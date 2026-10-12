Перші міжобласні автобусні маршрути Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород відкрили за новою цифровою процедурою – Мінінфраструктури

В Україні через електронний кабінет перевізника відкрили перші міжобласні автобусні маршрути Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України у телеграм-каналі у понеділок.

"Відтепер перевізник, який бачить попит на певному напрямку, має зрозумілий і доступний інструмент для того, щоб запропонувати маршрут, який відповідає потребам пасажирів та є економічно обґрунтованим. Це дозволяє транспортній мережі розвиватися відповідно до реального попиту людей, а не застарілих процедур", – цитуються у релізі слова першого заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергія Деркача.

Зазначається, що відповідні накази було підписано міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником.

У міністерстві наголосили, що мова йде про відкриття маршруту у межах наявної мережі за новою процедурою.

Передбачається, що запроваджений новий механізм надає можливість перевізникам подавати документи онлайн, зокрема, від етапу підписання кваліфікованим електронним підписом до погодження маршруту Національною поліцією та ухвалення рішення організатором перевезень.

У міністерстві анонсували наступним кроком запровадити відкритий електронний конкурс на право обслуговування маршруту. Зокрема, відповідний конкурс буде проведено протягом наступних 45 днів, тоді як взяти участь зможуть усі перевізники, які відповідають установленим вимогам.

Серед іншого у відомстві додали, що протягом наступного року планують оцифрувати всі автобусні маршрути.