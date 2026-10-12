Папу Римського госпіталізують у вівторок, він пробуде в лікарні близько тижня

Папа Римський Лев XIV, якому мають зробити хірургічну операцію, перебуватиме в лікарні "Джемеллі" у столиці Італії близько тижня, повідомляє Vatican News із посиланням на заяву директора пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Сама госпіталізація запланована на 13 вересня.

У результаті понтифік цього тижня не візьме участі в зустрічі в Залі Павла VI, присвяченій десятій річниці публікації енцикліки Amoris laetitia. А також не братиме участі в месі, запланованій на 14 жовтня, на площі Святого Петра. Замість нього месу проведе кардинал Луїс Антоніо Тагле.

Як повідомлялося, Папа Римський Лев XIV перенесе операцію з видалення невеликого ущільнення в легеневій тканині.

"Друзі, під час нещодавнього медичного огляду лікарі виявили в мене локалізоване вузлове утворення в легені. Його виявили на дуже ранній стадії. Лікарі вважають за необхідне провести хірургічне втручання. Я дотримуватимуся їхніх рекомендацій", – наводить у неділю його слова Vatican News.