Кількість поранених в Павлограді зросла до трьох, ще троє поранених у Дніпрі внаслідок обстрілу – ОВА

Троє людей дістали поранень через атаки росіян на місто Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Двоє чоловіків зараз у лікарні на обстеженні, 27-річна жінка отримала допомогу на місці і лікується вдома", – написав Ганжа в Телеграм у понеділок.

За його словами, у Павлограді кількість поранених зросла до трьох. "Усі чоловіки госпіталізовані. Один – важкий", – написав керівник обладміністрації.

Раніше Ганжа повідомляв лише про одного пораненого в Павлограді: чоловікові 50 років, він госпіталізований у важкому стані.