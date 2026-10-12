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Кількість поранених в Павлограді зросла до трьох, ще троє поранених у Дніпрі внаслідок обстрілу – ОВА

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Кількість поранених в Павлограді зросла до трьох, ще троє поранених у Дніпрі внаслідок обстрілу – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Троє людей дістали поранень через атаки росіян на місто Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Двоє чоловіків зараз у лікарні на обстеженні, 27-річна жінка отримала допомогу на місці і лікується вдома", – написав Ганжа в Телеграм у понеділок.

За його словами, у Павлограді кількість поранених зросла до трьох. "Усі чоловіки госпіталізовані. Один – важкий", – написав керівник обладміністрації.

Раніше Ганжа повідомляв лише про одного пораненого в Павлограді: чоловікові 50 років, він госпіталізований у важкому стані.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #дніпропетровська #обстріл
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