Новий президент Естонії Юлле Мадісе вступила на посаду

Новий президент Естонії Юлле Мадісе (Ulle Madise) склала присягу в парламенті в понеділок.

Після цього вважається, що вона офіційно вступила на посаду.

Мадісе замінить президента Алара Каріса (Alar Karis), котрий іде у відставку. Він пробув на цій посаді один п'ятирічний термін і в червні відмовився балотуватися на другий. Вона стане сьомим президентом Естонії та другою жінкою на цій посаді.

Її обрали главою держави на позачерговому засіданні парламенту 2 вересня на безальтернативній основі в першому турі голосування. За її кандидатуру проголосував 71 депутат із 101. Для обрання була потрібна підтримка щонайменше двох третин або мінімум 68 голосів депутатів.

Виступаючи після приведення до присяги зі своєю першою президентською промовою, вона наголосила, що в суспільстві потрібно значно більше довіри й теплого визнання.

"Зроблені за останні десятиліття спроби перевиховати населення, диктувати людям, як правильно жити, думати, відчувати чи говорити, дали прямо протилежний результат. Усі отримали уроки. Тепер час відновити довіру", – заявила глава держави.

Президента Естонії обирає парламент на п'ять років. Згідно з Конституцією 1992 року, Естонія є парламентською республікою, внаслідок чого повноваження президента значною мірою обмежені. Глава держави є переважно символічною фігурою, яка виконує представницькі та формальні функції.