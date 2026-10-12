Ворог за тиждень знеструмив понад 9,6 тис. споживачів у Запорізькій області – "Запоріжжяобленерго"

АТ "Запоріжжяобленерго" упродовж вихідних відновило електропостачання понад 9,6 тисяч споживачів, що знеструмлювалися внаслідок обстрілів окупаційних військ РФ, повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Найважчим – і щодо обсягу робіт, і з моральної точки зору – був ранок суботи. Ворожі КАБи, що вдарили по Запоріжжю, забрали людські життя, зруйнували будинки, потрощили наше обладнання. Бригадам довелося відновлювати 2 трансформаторні підстанції (ТП) в епіцентрах прильотів, одну з них – буквально з нуля. Також зафіксовано три пошкодження повітряних та кабельної ліній електропередачі. Ще кілька адрес вимикалися за заявкою ДСНС для проведення аварійно-рятувальних робіт", – розповів керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Загалом в Запоріжжі знеструмлювалися 588 споживачів, до настання вечора вони знову були зі світлом. Ще понад 8,8 тисяч родин запорізькі енергетики заживили на Оріхівщині, Новомиколаївщині та прилеглій до Запоріжжя території.

"На Оріхівщині маємо черговий випадок удару ворожого БПЛА по одній з наших підстанцій, на щастя, наш персонал не постраждав. ще один дрон заплутався у дротах, спричинивши знеструмлення 452 абонентів, яких ми заживили. попри складну безпекову ситуацію, заживили оперативно", – розповів Стасевський.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація з енергозабезпеченням Кушугумської громади, де у неділю по обіді обстріли загарбників залишили місцевих мешканців без світла. До настання темряви електропостачання було відновлено, але вранці у понеділок ворожі атаки знову пошкодили електромережі. "Наразі понад 3,6 тисяч родин у с. Балабине і Кушугум знеструмлені, щойно з'явиться "вікно тиші", розпочнемо ремонти", – розповів Стасевський.

Як повідомлялося, 5 жовтня війська РФ завдали чотири удари по енергооб'єктах оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго" в Запоріжжі та Запорізькому районі, внаслідок однієї з атак було знеструмлено одразу 42 тисячі родин в обласному центрі, однак енергетикам вдалося заживити споживачів менш як за 20 хвилин.