Екс-міністр оборони продемонстрував бойові результати нового дрона-перехоплювача – збито дві "Герані-5"

Екс-міністр оборони, IT-підприємець Михайло Федоров повідомив про перші бойові результати нового українського дрона-перехоплювача над Києвом – збито дві "Герані-5" - та оприлюднив відповідне відео.

"Новий перехоплювач уже збиває реактивні шахеди. Перші бойові результати в Києві – дві збиті "Герані-5", – написав він у Телеграмі у понеділок, не зазначивши назву нового перехоплювача.

За словами Федорова, розробку створено спільно командиром підрозділу безпілотних систем Lasar's Group Павлом Єлізаровим, військовими та інженерами, а випробування проводив екіпаж Lasar's Group.

"Від початку розробки до перших підтверджених збиттів – лише місяць…. Військові за кілька днів збили два російські реактивні дрони Герань-5, які летіли на Київ. На відео – перші підтверджені збиття новим перехоплювачем. Його швидкість дає змогу збивати реактивні шахеди ще до того, як вони дістануться міста", – написав Федоров.

За його словами, тестування проходять успішно. "Зараз удосконалюємо технологію та збільшуємо виробництво. Мета – зробити перехоплювач повністю автономним, щоб він міг виявляти та перехоплювати російські дрони без участі оператора. Наступний крок – масштабувати бойове застосування дрона для захисту більшої кількості українських міст", – написав він.

Федоров зазначив, що реактивний перехоплювач – лише один із проєктів та анонсував низку нових продуктів і технологій для захисту неба та для фронту.

11 жовтня про бойове застосування далекобійних перехоплювачів "Барс" повідомляв міністр оборони Євгеній Хмара. 4 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв про далекобійні перехоплювачі "Барс", виробництво яких Україна розвиває спільно з Німеччиною.