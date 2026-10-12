До 15 років тюрми засуджено дезертира, який вчинив диверсію на залізниці у Вінниці за завданням РФ – СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовця-контрактника, який самовільно залишив частину, був завербований ворогом, та на його замовлення здійснив диверсію на залізниці у Вінниці, підпаливши релейну шафу "Укрзалізниці".

"Готуючись до підпалу, він переодягнувся у власному гаражі, а звідти пішки пройшов до цілі понад 10 кілометрів, постійно змінюючи маршрут та уникаючи відеокамер для конспірації", – повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисника затримали ще у березні 2025 року за місцем проживання впродовж двох діб після вчинення диверсії.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини).