В Черкаському Донецької області троє людей загинули, зокрема дитина, четверо поранені внаслідок удару РФ – ОВА

Троє людей, серед яких 13-річна дівчина, загинули, ще четверо дістали поранень унаслідок російського удару по селищу Черкаське Краматорського району Донецької області в понеділок уранці, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська обстріляли селище з реактивних систем залпового вогню "Смерч" касетними боєприпасами. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

"Одним ударом знищили життя цілої сім'ї…З людини загинули і 4 поранені внаслідок удару по Черкаському. Серед загиблих – 13-річна дівчина", – йдеться в повідомленні очільника Донецької обладміністрації.

Він наголосив, що застосування касетних боєприпасів по житловій забудові свідчить про прагнення російських військ завдати якомога більше втрат серед мирного населення. "Росіяни чудово розуміють, куди і чим вони б'ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові – це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей", – зазначив Філашкін.