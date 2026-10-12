КМДА: школи Києва під час відключень світла й води переводитимуть на дистанційне навчання за потреби

Школи Києва за відсутності електроенергії чи водопостачання за потреби переходитимуть на дистанційне навчання, а формат освітнього процесу визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та можливості забезпечити належні умови для дітей і працівників, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За наявності технічних можливостей заклади використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення буде недостатнім для виконання письмових завдань, уроки проводитимуть усно. Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводитимуть на дистанційне навчання до їх відновлення.

"Якщо немає водопостачання. Очний формат можливий лише за умови дотримання санітарних вимог. Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації", – наголошують в повідомленні відомства у понеділок.

Дистанційне навчання організовуватимуть для дітей, які перебувають як у Києві, так і за його межами. За потреби онлайн-уроки проводитимуть із безпечних місць, зокрема шкільних укриттів. У разі пошкодження школи або виникнення інших надзвичайних ситуацій заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат. Про відповідні зміни батьків інформуватиме адміністрація школи.

За сприятливих безпекових умов уроки проводитимуть у школах, а під час повітряної тривоги учні та педагоги переходитимуть до укриттів.

У Києві також продовжуватимуть практику "освітньої міграції" – організацію навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитячих садків, які відповідають необхідним вимогам.

Під час повітряної тривоги онлайн-уроки призупинятимуть для переходу в безпечне місце, після чого заняття продовжуватимуть або розпочинатимуть наступний урок за розкладом. Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла та можливості забезпечити безпеку дітей, повідомляє КМДА.