До чотирьох осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ворожих атак РФ на Київ – КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російських атак на Київ у понеділок зросла до чотирьох осіб, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Станом на 15:20 кількість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ворожих ударів зросла до 4 осіб", – ідеться в повідомленні КМВА в Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих через атаки РФ по столиці у понеділок.

Зокрема міський голова Києва Віталій Кличко інформував, що у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків, у Дарницькому – на приватний будинок. Екстрені служби прямують на місце.