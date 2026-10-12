Корецький обговорив з МВФ бюджетні потреби України на 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком виконання державного бюджету в 2026 році та бюджетні потреби України на 2027 рік.

"На початку тижня річних зборів МВФ та Світового банку обговорив із директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком виконання держбюджету в 2026 році та наші бюджетні потреби на 2027 рік. Окрему увагу приділили посиленню російських атак на український бізнес, що створює ризик недоотримання податкових надходжень, обговорили також інші ризики для економіки", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, сторони працюють над пошуком необхідного зовнішнього фінансування.

Зокрема, Україна розраховує на допомогу від Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза Євросоюзом, а також на програми підтримки Світового банку. "Спільно з Верховною Радою працюємо, щоб цього пленарного тижня ухвалити законопроєкти, критично важливі для виконання програми МВФ та забезпечення своєчасного надходження фінансування від ЄС", – розповів він і додав, що уряд чекає на місію Фонду в листопаді.