Міноборони запровадило єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців зі строком видання до 5 днів

Міністерство оборони України спільно з Головнокомандувачем та Генеральним штабом Збройних сил України запровадило єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення, травми, контузії чи каліцтва, який має видаватися протягом п'яти днів від дня події або отримання інформації про неї.

Зокрема довідку про обставини травми передаватимуть в електронній формі через систему електронного документообігу (СЕДО). Якщо технічної можливості для цього немає або військовослужбовець подасть відповідну заяву, йому видадуть паперовий примірник.

Як повідомляє пресслужба Міноборони в понеділок, відповідні зміни внесено до Інструкції з діловодства у Збройних силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача ЗСУ від 31 січня 2024 року № 40.

Раніше Інструкція не містила зразка такого наказу, через що у військових частинах документи оформлювали по-різному, нерідко із затримками. Це призводило до затримок у видачі довідки про обставини травми та виплат, а неповні відомості могли стати причиною того, що військово-лікарська комісія (ВЛК) не пов'язувала травму із захистом Батьківщини.

"Єдиний зразок і визначені строки мають упорядкувати оформлення документів та допомогти уникати затримок після поранення військовослужбовця", – зазначила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

Єдиний зразок наказу передбачає обов'язкову фіксацію дати й місця поранення, посади військовослужбовця, виконуваних ним завдань, обставин надання медичної допомоги та евакуації, а також відомостей про свідків і документів, що підтверджують обставини події. Якщо під час одного інциденту поранення дістали кілька військовослужбовців, командир зможе оформити один наказ, окремо зазначивши обставини щодо кожного з них.

Документ необхідний для врахування обставин поранення під час огляду ВЛК та розрахунку виплат у зв'язку з отриманням бойової травми.