Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗС "Смерч": поранено жінку, пошкоджено 44 будинки

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні війська завдали удару РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Слов'янська (Донецька обл.), поранено літню жінку, повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"У понеділок, 12 жовтня, близько 10:00, росія завдала три удари РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Слов'янська. Поранення отримала 77-річна жінка. Вона госпіталізована, уся необхідна медична допомога надається", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

За даними МВА, пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки, автомобілі.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждала #смерч #словянськ
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ