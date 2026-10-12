Окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗС "Смерч": поранено жінку, пошкоджено 44 будинки

Російські окупаційні війська завдали удару РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Слов'янська (Донецька обл.), поранено літню жінку, повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"У понеділок, 12 жовтня, близько 10:00, росія завдала три удари РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Слов'янська. Поранення отримала 77-річна жінка. Вона госпіталізована, уся необхідна медична допомога надається", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

За даними МВА, пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки, автомобілі.