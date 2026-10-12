Залізничну станцію Чоп закрито на ремонт 12-13 жовтня, скасовано курсування потягів – Держприкордонслужба

Пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон у Чопі тимчасово скасовано 12-13 жовтня, причина – ремонтні роботи на залізничній станції, повідомила Держприкордонслужба.

"У зв'язку з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп, у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі у понеділок

За інформацією Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням "Братислава – Чоп", який за графіком прибуває на станцію Чоп о 21:41. 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

"Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу", – зазначено у повідомленні.