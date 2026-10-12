У Павлограді внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка, горять автівки

Чоловік дістав поранень унаслідок атаки ворога на Павлоград Дніпропетровської області, на парковці міста зайнялися автомобілі.

"Ворог атакував Павлоград. Дістав поранень чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Через атаку зайнялися автівки на парковці", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа в Телеграмі.

Як повідомив Ганжа у наступному дописі, наразі відомо, що чоловіку 50 років, стан його важкий. "Він зараз у лікарні. Його стан важкий. Лікарі поряд і надають допомогу", – написав Ганжа у Телеграмі.