Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Павлограді внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка, горять автівки

1 хв читати
Додати як джерело
У Павлограді внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка, горять автівки
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Чоловік дістав поранень унаслідок атаки ворога на Павлоград Дніпропетровської області, на парковці міста зайнялися автомобілі.

"Ворог атакував Павлоград. Дістав поранень чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Через атаку зайнялися автівки на парковці", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа в Телеграмі.

Як повідомив Ганжа у наступному дописі, наразі відомо, що чоловіку 50 років, стан його важкий. "Він зараз у лікарні. Його стан важкий. Лікарі поряд і надають допомогу", – написав Ганжа у Телеграмі.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #атака #постраждалий
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ