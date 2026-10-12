БЕБ скерувало до суду справу про розтрату 14,5 млн грн на закупівлі дроту для фортифікацій на Запоріжжі

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які розтратили майже 14,5 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі сировини для захисних загороджень у Запорізькій області.

Як повідомляється на сайті відомства в понеділок, у січні 2024 року держпідприємство пенітенціарної системи уклало договір з Управлінням капітального будівництва Запорізької ОДА на постачання малопомітних перешкод і бар’єрних рубежів "Єгоза" для інженерно-технічних споруд. Екс-директор держпідприємства організував схему заволодіння коштами, залучивши товарознавця та керівника приватної компанії.

Слідство встановило, що учасники групи вносили неправдиві дані про вартість дроту до фіктивної документації, купуючи сировину у виробників за ринковими цінами, тоді як різницю перераховували на рахунки підконтрольних структур без фактичного постачання товарів. Протягом лютого–грудня 2024 року було розтрачено 14,5 млн грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення). До викриття схеми також долучилися Служба безпеки України (СБУ) та Державна кримінально-виконавча служба, процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.