УЧХ допомагав постраждалим від удару КАБом у Харкові

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місці чергової російської атаки по Харкову.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області спільно з іншими спеціальними службами проводила обхід прилеглої території та пошкоджених будинків, щоб виявити постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери долучалися до пошуково-рятувальних робіт, надавали першу домедичну та психологічну допомогу людям. Відповідно до визначених потреб постраждалим надаватимуть необхідну гуманітарну допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок удару російською керованою авіабомбою по Немишлянському району Харкова загинула жінка, ще 9 людей постраждали, серед них 7-річний хлопчик. На місці удару було зруйновано житловий будинок та виникла пожежа загальною площею 600 кв. Пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків.