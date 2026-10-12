Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американці Роберт Ернест Голл і Майкл Вудфорд

Премію Шведського державного банку з економіки імені Альфреда Нобеля 2026 року присудили американцям Роберту Ернесту Голлу й Майклу Вудфорду за дослідження у сфері "мікроекономічних засад макроекономічної стабільності".

"Лауреати премії з економіки цього року розробили нові макроекономічні моделі, які суттєво покращили наші можливості застосовувати ефективну стабілізаційну політику. На основі цих моделей своєчасна податково-бюджетна й кредитно-грошова політика може згладити підйоми та спади економіки", – ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці премії в соціальній мережі X.

У ньому уточнюється, що розроблені цими дослідниками моделі дають змогу поглянути на економіку не лише з погляду "перспектив макрорівня", а й з урахуванням рішень, які приймають окремі домогосподарства й комерційні підприємства.

У Нобелівському комітеті пояснили, що роботи економістів дали змогу створити неокейнсіанські моделі, які згодом були доопрацьовані, і тепер їх застосовують центральні банки та міністерства фінансів у різних країнах. Водночас ці моделі можна легко адаптувати до конкретних умов; очікується їхній подальший розвиток у міру змін економік.

"Дослідження лауреатів дали змогу долати макроекономічні кризи набагато ефективніше, ніж раніше", – зазначили в комітеті.

"Розробки принесли чималу користь під час пандемії та нещодавніх енергетичних криз, які не мали таких довгострокових наслідків для зростання та інфляції, як у критичні моменти 1970-х років. Ми не опинилися в катастрофічній економічній депресії, як у 1930-х роках. Рецесії та періоди високої інфляції не зникли, але стали менш тривалими", – додали в комітеті.