На Львівщині чоловіку повідомили про підозру в замаху на вбивство військового ТЦК та пораненні поліцейського – поліція

За підозрою в замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК та застосуванні насильства щодо поліцейського затримано 47-річного мешканця Шептицького Львівської області, якому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними поліції, подія сталася 11 жовтня близько 16:20 на вул. Тарнавського у Шептицькому під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Попередньо встановлено, що чоловік напав на 43-річного військовослужбовця ТЦК, учасника бойових дій, і завдав йому ножового поранення шиї, після чого втік.

"Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали на місце події "швидку". Медики доставили військовослужбовця до лікарні, де йому діагностували тілесні ушкодження у вигляді колото-рваних ран шийних вен та проникаючого поранення дихальних шляхів. Станом на 13:00 він перебуває у задовільному стані", – наголошують в повідомленні відомства, поширеному у понеділок.

Після проведення розшукових заходів правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який під час затримання чинив опір і застосував пневматичний пістолет, унаслідок чого поранення отримав 40-річний поліцейський.

"Слідчі, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст.115 (Замах на умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України", – інформують в поліції.