Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів у день виборів в Україні – Пєсков

Володимир Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів у день виборів в Україні, якщо Київ вирішить їх справді провести, заявили у Кремлі.

"Президент про це вже говорив, але я від його імені можу з усією відповідальністю сказати, що якщо там, у Києві, реального хочуть провести вибори, то президент РФ, верховний головнокомандувач буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, саме в день виборів", – цитують росЗМІ прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Як повідомлялося, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори нового президента, якщо Володимир Путін згодиться на 60-денне перемир'я.

"Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори", – сказав Зеленський у інтерв'ю для ABC News.

Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера.

Своєю чергою Зеленський прокоментував це в інтерв'ю ABC: "Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент. З усією повагою до Трампа, але саме наш народ має право обирати свого лідера".